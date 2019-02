Aux César, la razzia de "Shéhérazade" avec le meilleur premier film et les meilleurs espoirs

"Shéhérazade", histoire d'amour à Marseille entre un caïd et une jeune prostituée, a reçu vendredi soir le César du meilleur premier film, tandis que ses deux interprètes principaux, Kenza Fortas et Dylan Robert, ont été récompensés par ceux des meilleurs espoirs féminin et masculin.