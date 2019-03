Votre horoscope signe par signe du vendredi 1er mars

Bélier

Journée parfaite pour prendre votre temps. Il faut un peu décompresser des jours derniers. Si vous êtes en congé c'est parfait. En cas inverse, comme disent les enfants : " faites mine " de bosser.

Taureau

Vos actions grimpent en flèche ! quelle popularité. Rien de trop beau pour vous. Une progression liée à votre faculté d'entrer en contact très facilement.

Gémeaux

Vous rayonnez. Journée à faire des ravages, si vous recherchez l'âme sœur. Votre image ne s'est jamais aussi bien portée. Succès prévisible dans la durée.

Cancer

Quelques risques à affronter. La peur ne faisant pas le danger. Plus de craintes que de mal puisque vous demeurez toujours prudent. Un peu anxieux aujourd'hui ?

Lion

Il faudrait un peu vous diversifier. Challenge essentiel si vous voulez durer. Un grand rendez-vous dans les trois mois vous prouvera le bien-fondé de ce conseil du matin.

Vierge

Vous serez touché par une personne très affaiblie dans son corps ou dans son esprit. Grandeur et petitesse des derniers instants devant des traitements plus ou moins intrusifs. Courage.

Balance

Avec vous on ne s'ennuie jamais. Vous êtes indémodable. Parfois clown de génie mais aussi acteur de premier ordre dans votre petit monde. Vous savez prendre les risques nécessaires.

Scorpion

Beaucoup de domaines à revisiter en peu de temps. Il vous faudra abattre un travail important d'ici ce soir. Rien ne peut souffrir quelques retards au risque de vous discréditer.

Sagittaire

Vous avez la vocation d'un éminent diplomate et sauver des têtes çà et là. Vous êtes un excellent avocat du diable souvent. Jeu d'adresse qui réunit altruisme, force de persuasion.

Capricorne

Vous serez surpris d'apprendre la face cachée d'un parangon de vertu ! qui aurait cru que derrière le ravalement neuf se cache un mauvais comédien. Méfiance.

Verseau

On pourrait vous proposer quelques plans pour les vacances d'été. Ça vous changerait les idées et casserait la routine. Expérience foisonnante et rencontres inoubliables.

Poissons

Vous risquez de vous trouver nez à nez avec votre pire ennemi ou tout du moins quelqu'un que vous fuyez comme la peste. Il faudra faire bonne figure sans perdre son calme.