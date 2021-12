Manifestation unitaire le 1er mai dans l'Orne

Ce rendez-vous du 1er mai prend une importance particulière, cette année, entre les deux tours de l’élection présidentielle. Les revendications porteront sur l’emploi (notamment celui des jeunes), sur la précarité croissante des salariés et des retraités, et pour l’augmentation des salaires et du pouvoir d’achat.

Le cortège partira à 11h de la Place Foch (devant l'hôtel de ville d'Alençon), pour aller à devant la préfecture de l'Orne.

Ecoutez ci-dessous Philippe Brossard, secrétaire de la CGT de l’Orne :