Accident dans l'Orne : un motard de 19 ans grièvement blessé

Une collision entre une voiture et une moto s'est produite ce jeudi 21 février 2019 en début de matinée à Céaucé (Orne) sur la route départementale 962 en direction de Domfront.

Trois blessés dont un grave

Le pilote de la moto, un jeune homme âgé de 19 ans, grièvement blessé a été médicalisé sur place et transporté vers le centre hospitalier du Mans (Sarthe). Dans la voiture, deux hommes âgés de 28 et 48 ans ont été plus légèrement blessés.

10 sapeurs-pompiers ont été déployés sur cet accident de la route