Eric Charden, la mort du chanteur de Made In Normandie

Le chanteur, né le 15 octobre 1942 à Haïphong au Vietnam, a succombé à "une longue maladie" et "laisse avec Stone, sa complice de toujours, un dernier album "Made in France" auquel il tenait énormément et dont il était très fier", ajoute Aidem Communication.

Il avait confié à Paris Match en décembre 2010 être "atteint d'un cancer des ganglions".

La promotion de l'album l'avait beaucoup fatigué et son médecin lui avait imposé un repos complet la semaine dernière pour quinze jours. Il avait en conséquence annulé des interviews et des émissions de télévision.

A l'apogée de la période yéyé, le jeune auteur-compositeur écrit pour Monty, Eddy Mitchell, Dick Rivers, Sheila, Sylvie Vartan, Johnny Hallyday, Claude François.

En 1967, il connaît son premier gros succès en tant qu'interprète avec le slow "Le monde est gris, le monde est bleu".

Il s'était rendu célèbre avec le duo qu'il avait formé avec la chanteuse Stone (née Annie Gautrat) qui a été sa compagne, et avec qui il a eu un fils, Baptiste.

Le duo a connu une grand popularité dans les années 70 avec de nombreux succès dont "L'Aventura" et "Made in Normandy". Il s'était reformé il y a quelques années pour la tournée "Âge tendre et Têtes de bois".

Il avait été nommé, avec Stone, chevalier de la Légion d'Honneur en janvier dernier.