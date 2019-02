Samsung déplie son smartphone et dévoile un modèle 5G

Douze ans après l'iPhone, ces deux annonces de mercredi étaient très attendues par le secteur, qui a connu sa première baisse l'an dernier et cherche des innovations pour relancer le marché, saturé.

Comme attendu, le leader du smartphone a lancé lors d'un grand show organisé à San Francisco un modèle hybride qui peut être téléphone et tablette grâce à un écran qui se plie et se déplie. Le Galaxy Fold sera disponible à partir du 26 avril aux Etats-Unis, au prix d'entrée de 1.980 dollars.

Le sud-coréen, venu narguer Apple sur ses terres californiennes, met ainsi un peu plus sous pression son principal concurrent, longtemps vu comme l'innovateur en chef, mais qui peine aujourd'hui à sortir des innovations à même d'époustoufler les consommateurs.

Les iPhone ont accusé une nette baisse des ventes fin 2018.

"Le Galaxy Fold est une révolution, pas seulement parce qu'il répond aux sceptiques qui disent que tout ce qui est possible a été fait et que l'ère de l'innovation du smartphone est terminée, dans un marché saturé. Nous sommes là pour dire qu'ils ont tort", a lancé DJ Koh, patron de la division mobile chez Samsung.

Ces nouveaux produits sonnent comme une revanche pour Samsung, qui a connu une série de revers ces dernières années, dont le rappel planétaire humiliant d'un mobile en 2016 et la condamnation de l'héritier de l'empire. L'entreprise a aussi connu une baisse des ventes en 2018.

Plié, le Fold mesure 4,6 pouces (11,7 cm). Il s'ouvre grâce à un écran pliable: la face interne devient un écran de 7,3 pouces (18,5 cm), faisant du smartphone une tablette. Plus l'écran est grand, plus le consommateur utilise d'applications, renforçant du même coup tout l'écosystème du smartphone.

"Comme prévu, il n'est pas donné, mais le #GalaxyFold va être LE modèle à avoir pour les mordus de gadgets", a réagi sur Twitter l'analyste Bob O'Donnell (Technalysis Research).

Chez Forrester, Julie Ask est plus mesurée: le modèle est "magnifique", mais "épais". Et encore faut-il trouver un marché pour ce produit "qui coûte aussi cher que d'acheter une tablette plus un smartphone", ajoute l'analyste, qui voit du coup plutôt du potentiel du côté des entreprises que des particuliers.

En tout état de cause, soulignent les analystes, avec un modèle à ce prix, l'idée n'est pas d'inonder le marché, mais de frapper les esprits et de créer une nouvelle catégorie de produits qui pourrait relancer l'industrie.

Grignotage

Autre pied de nez à la concurrence, Samsung a présenté un modèle compatible avec le nouvel internet mobile 5G, encore en cours de déploiement, qui promet téléchargements et connexions ultra-rapides.

Mais il n'a fourni ni prix, ni date précise, évoquant un lancement à partir du deuxième trimestre aux Etats-Unis, d'abord chez l'opérateur Verizon.

"On y est (...) Le #GalaxyS10 5G est le premier smartphone 5G officiellement lancé", selon Bob O'Donnell.

Samsung a présenté d'autres versions de son dernier-né Galaxy S10, allant de 749 à 1.000 dollars et disposant selon les modèles, promet le groupe, d'un meilleur écran, d'une batterie qui dure plus longtemps et de meilleurs objectifs photos.

Samsung rejoint ainsi Apple, qui a lui aussi choisi d'élargir sa gamme et ses prix.

Alors qu'elles se disputent le segment "luxe" du marché, "les deux marques ont le même problème: un vaste vivier d'utilisateurs mais qui n'est pas homogène, ce qui veut dire que produit et prix uniques, ça ne marche plus", relève l'analyste Carolina Milanesi, du cabinet Creative Strategies.

La partie restera ardue pour les deux leaders, dont les parts de marché sont grignotées rapidement par des groupes chinois, en particulier Huawei.

A l'occasion des 10 ans de sa gamme Galaxy, Samsung, premier fabricant mondial avec 20,8% de part de marché, n'avait pas lésiné sur les moyens mercredi, avec un show organisé dans une grande salle de concert (8.500 personnes). Plus d'une heure avant le début de l'événement, des centaines de personnes faisaient la queue pour entrer dans l'auditorium situé dans le centre-ville de San Francisco.

Il existe déjà sur le marché un modèle, plus basique, de smartphone avec un écran pliable, présenté au dernier salon Consumer Electronics Show (CES) de Las Vegas par une discrète startup chinoise, Royole, fonctionnant avec un système d'exploitation maison.

