Ce week-end Livres et Musiques au diapason à Deauville

Des concerts, tables rondes et conférences seront organisés pendant trois jours fin avril, avec une centaine d'invités. Gilles Verlant, biographe de Serge Gainsbourg, les dessinateurs Cabu et Charles Berbérian ou encore Bertrand Dicale, spécialiste de la chanson française, figurent parmi les auteurs qui feront le déplacement à Livres & Musiques.



La manifestation sera rythmée par de nombreux temps forts, à l'image du concert-récit "En musique en mer", où le romancier Yann Queffelec et sa soeur Anne, pianiste, mêleront leurs talents. Jean-François Zygel, passé maître dans la vulgarisation de la musique classique, proposera un concert d'improvisation dénommé "La Musique des mots". Une conférence intitulée "Piano rock" exposera le rôle de l'instrument à cordes frappées dans le rock, de Little Richard à Sébastien Tellier, sous la houlette de Denis Rouleau et Gilles Verlant. Le hiphop ne sera pas oublié, avec un concert Rap en piano par la rappeuse Sté Strausz.



L'ensemble des événements de Livres & Musiques est gratuit, excepté pour les concerts, dans le cadre du 16e Festival de Pâques, rendez-vous annuel de la musique de chambre et vocale à Deauville, qui se tient cette année du 14 au 29 avril.



Plus d'informations sur ce site : www.deauville.fr/FR/agenda/2288/salon-livres-musiques-2012/?dateId=2308