Caen. United Managers : le coaching participatif suspendu à l'AG Caen

"Le message est clair" estiment les dirigeants de l'Avant Garde Caennaise (Calvados) et de United Managers, qui ont lancé depuis le début de la saison une application controversée de coaching porté par des supporters. Ils évoquent une modification des règlements de la Fédération Française de Football (FFF) à la fin du mois de décembre 2018, qui permettrait à la Ligue de Football de Normandie (LFN) de sanctionner le club s'il poursuivait son projet.

Matches en différé

Ainsi, dans un courrier envoyé le lundi 28 janvier 2019 à tous les clubs régionaux, elle interdit la diffusion de matches en direct. Au regard des nouveaux règlements, les Umans, les supporters qui "coachent" virtuellement l'équipe, seraient par ailleurs considérés comme une tierce personne. Ainsi, si l'AG Caen continue à diffuser ses matches en live et à utiliser le coaching participatif, elle s'expose à des défaites sur tapis vert, et pourrait voir s'éloigner les chances de monter en N3. Pour ces raisons, elle suspend son projet de coaching et diffusera les matches en différé. Si les Umans pourront pronostiquer la composition avant les rencontres, le coach Julien Le Pen "sera le seul et unique décideur".

Procédure juridique

Les dirigeants caennais, qui estiment être dans leur bon droit, ont engagé une procédure juridique pour contester ces règlements. "Par ces mesures, nous contraignons nos adversaires à devoir nous battre à la loyale, sur le terrain" concluent-ils dans un communiqué.