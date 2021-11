Rouen. Des opéras participatifs à l'Opéra de Rouen

Nous sommes nombreux à chanter sous la douche ou dans notre voiture. Nous connaissons tous des airs d'opéra ou de ballet classique. L'Opéra de Rouen a eu la bonne idée de mixer ces deux habitudes pour proposer au public de participer lui-aussi à l'œuvre à laquelle il assiste.

Avant-tout réservés aux enfants, les opéras collaboratifs sont de réelles passerelles proposées au public vers le monde du classique. Cela demande un travail important en amont des représentations puisque, comme l'explique Laurent Bondi, secrétaire général adjoint de l'opéra, il convient d'abord de réduire la durée de ces spectacles pour les rendre accessibles aux plus petits. Ensuite, il faut traduire les textes des chants en français afin, toujours, de permettre aux enfants de se les approprier.

Les apprentis mélomanes les travaillent ensuite au sein de leur classe avant de s'asseoir dans la salle rouennaise et que les artistes prennent place sur scène. Orchestre, chanteur et chef d'orchestre, tout y est. Mais au cours de la représentation, le chef d'orchestre se retourne à plusieurs reprises vers son auditoire et l'invite à chanter une partie des textes, toujours accompagnée par l'orchestre.

Cette initiative ludique a permis à l'Opéra de Rouen de s'inscrire au concours Fédora qui pourrait lui permettre de recevoir une subvention de l'Union Européenne et qui permettra alors de multiplier le nombre de représentation de Carmen, pour la saison 2019-2020.

Jusqu'au 22 février 2019, il est possible de voter pour ce projet et ainsi, soutenir un projet normand, qui s'avère être précurseur en France.