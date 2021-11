Déjanté. Ubu version aérobic à découvrir au Cirque-théâtre d'Elbeuf

Créé en 2015 suite à une commande d'Olivier Py pour le festival d'Avignon In, ce spectacle imaginé par Olivier Martin-Salvan transpose les aventures de l'anti-héros de Jarry dans un club d'aérobic. Olivier justifie ce choix original :

Comment est né ce projet ?

"C'est Olivier Py, directeur du festival d'Avignon qui m'a soufflé cette idée. Ubu comme le Pantagruel de Rabelais s'est introduit dans le langage commun via l'adjectif 'ubuesque'. C'est aussi ce qui m'a donné envie de creuser le personnage. Cependant je ne me suis pas basé sur Ubu roi, bien trop long et trop complexe mais sur Ubu sur la butte. Une version que Jarry avait écrite pour du théâtre de marionnette. Tout y est dit mais dans une version condensée et cela se prêtait mieux à la forme que j'avais imaginée."

Pourquoi avoir choisi l'univers de l'aérobic pour jouer Ubu ?

"C'est une façon d'évoquer les enjeux politiques du sport. Aujourd'hui la compétition sportive est un moyen pour les dirigeants politiques de faire triompher leur nation et de contribuer à leur rayonnement. Alors que je préparai ce spectacle j'étais plongé dans la lecture de W ou le souvenir d'enfance de Perec dans laquelle il entrecroise récit autobiographique et fiction. Il y parle d'une île où arrive un naufragé sur laquelle est établie une dictature par le sport. Cela a été un vrai moteur pour moi."

Comment s'organise le jeu ?

"La scène est quadrifrontale et s'apparente à un ring. Les interprètes ont revêtu des justaucorps colorés et évoluent sur un tapis de sol agrémentés de modules ou de frites en mousse. Par ce subterfuge je peux exprimer pleinement la violence d'Ubu, il tue arbitrairement ses rivaux : nobles ou magistrats et je rends le public témoin et complice de ces atrocités car la scène centrale oblige les spectateurs à se faire face, à s'observer les uns les autres. C'est violent mais dérisoire également. On rit beaucoup de cette violence et ce dictateur ventripotent fait aussi bien penser à Kim Jong-Un qu'à Trump, on reconnaît d'ailleurs que les propos d'Ubu dans le texte de Jarry sont très proches du discours d'investiture de Trump."

Quel est le vrai sujet d'Ubu ?

"C'est la violence qui est omniprésente. Ubu commence par tuer le roi puis prend sa place. Mais il vit tout au présent. Il parle tout haut et annonce ce qu'il s'apprête à faire. Il est victime de pulsions qu'il ne contrôle pas. Le texte de Jarry est étonnant pour sa modernité. Pourtant Jarry n'avait que 17 ans lorsqu'il l'a écrit mais ses propos résonnent toujours avec l'actualité. Ubu c'est une sorte de Macbeth après l'heure. À la fin de l'histoire après avoir massacré tous les nobles il se réfugie en France car c'est la France qui reçoit le mieux les dictateurs dit-il (et l'on pense bien sûr à Kadhafi)."

Jeudi 28 février 2019 à 19h30 et vendredi 1er mars à 20h30 au Cirque-théâtre d'Elbeuf. 13 à 17€. Tél. 02 32 13 10 50