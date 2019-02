Une Jeanne aux multiples facettes pour un spectacle inédit à Rouen

Création originale mise en scène en 2014 à Vienne, le spectacle de Cornelia Rainer est pour la première fois interprété en français. L'auteur et metteur en scène s'inspire de l'histoire de Jeanne d'Arc pour raconter l'histoire d'une jeune fille d'aujourd'hui en quête de soi. Elle nous parle de son travail :

De quoi s'agit-il ?

"La pièce n'est pas du tout hagiographique. Il ne s'agit pas de raconter le parcours de Jeanne d'Arc mais c'est une transposition de son histoire à travers la vie d'une jeune fille d'aujourd'hui en manque de repères qui s'identifie au personnage historique."

Pourquoi avoir choisi le personnage de Jeanne d'Arc ?

"C'est un personnage historique qui fascine beaucoup par sa force de caractère. En tant que femme elle a eu l'occasion de se battre pour défendre ses valeurs dans une époque où tout est régi par les hommes. Ce personnage est un prétexte pour aborder la question de l'identité, la quête de soi mais aussi la volonté de changer le cours des choses et de prendre en main son destin. Bien que la jeune fille d'aujourd'hui dont parle la pièce soit libre, elle est désorientée et sous pression. Elle hésite à suivre les modes, les modèles qu'on lui propose et les voix des autres pour se fondre au monde qui l'entoure ou à trouver sa propre voie et pour se forger cette identité, elle se glisse dans la peau de Jeanne. Comme elle, elle aimerait entendre des voix qui lui disent que faire et elle souhaite trouver le moyen de se distinguer du groupe."

Pourquoi quatre comédiennes incarnent un seul et même personnage ?

"C'est une sorte de monologue à quatre voix. Ces voix sont des voix intérieures mais font écho bien entendu aux voix que Jeanne d'Arc entendait. Ces quatre comédiennes incarnent en fait chacune un fragment de la personnalité de l'héroïne, ou bien figurent la jeune femme à différentes périodes de sa vie, parfois même simultanément. Par moments les corps deviennent un seul corps ou au contraire se distinguent par une personnalité marquée et un jeu singulier."

Quels ont été vos choix de mise en scène pour Jeanne ?

"J'ai opté pour une mise en scène très sobre, très épurée pour mieux valoriser le jeu des actrices. Je voulais absolument favoriser la lisibilité de la pièce et son accessibilité à tous les publics. Au départ la pièce est d'ailleurs destinée à un jeune public qui se retrouve à travers les questionnements de l'héroïne même si le sujet parle finalement à tous."

Du 26 février au 2 mars 2019 au Théâtre des deux rives à Rouen. 10 à 15€. cdn-normandierouen.fr