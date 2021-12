A voir : les sorties cinéma du mercredi 25 avril

Voici notre sélection des sorties de la semaine :



Avengers



Film de super-héros américain avec Robert Downey Jr, Chris Evans, Chris Hemsworth, Scarlett Johansson...



Réunion des super-héros Marvel sur grand écran. Lorsque Nick Fury, le directeur du S.H.I.E.L.D., l'organisation qui préserve la paix au plan mondial, cherche à former une équipe de choc pour empêcher la destruction du monde, Iron Man, Hulk, Thor, Captain America, Hawkeye et Black Widow répondent présents.

Les Avengers ont beau constituer la plus fantastique des équipes, il leur reste encore à apprendre à travailler ensemble, et non les uns contre les autres, d'autant que le redoutable Loki a réussi à accéder au Cube Cosmique et à son pouvoir illimité...

Le prénom



Comédie française avec Patrick Bruel, Valérie Benguigui et Charles Berling



Vincent, la quarantaine triomphante, va être père pour la première fois. Invité à dîner chez Élisabeth et Pierre, sa sœur et son beau-frère, il y retrouve Claude, un ami d’enfance.

En attendant l’arrivée d’Anna, sa jeune épouse éternellement en retard, on le presse de questions sur sa future paternité dans la bonne humeur générale... Mais quand on demande à Vincent s’il a déjà choisi un prénom pour l’enfant à naître, sa réponse plonge la famille dans le chaos.

Les vacances de Ducobu



Comédie familiale française avec Elie Semoun, Joséphine de Meaux, PEF et Bruno Salomone



Les vacances ont sonné pour Ducobu! Mais il a à peine le temps de se réjouir que son père lui annonce un tout autre programme : ils partent avec la famille Gratin. Avec Léonie et sa mère, c’est plutôt réveil aux aurores, musées et révisions que décontraction. Et pour couronner le tout... Ducobu tombe sur Latouche et Mademoiselle Rateau venus eux aussi en vacances au camping.

Le Cauchemar !!! Heureusement le hasard met sur son chemin une carte mystérieuse. Grâce à son ingéniosité, Ducobu en décode l’énigme et se lance à la recherche d’un trésor de pirates perdu. Le roi de la triche devient le roi de l’aventure et les vraies vacances peuvent commencer !

Philippe Gautier, le programmateur du Cinéma Etoile nous a présenté son coup de coeur en rouge (Avengers). Il nous parle aussi de la programmation de la semaine à Mortagne. (player en bas de l'article)

"Cinéma Etoile" HALLE AUX GRAINS 61400 MORTAGNE AU PERCHE



Programme complet à retrouver sur www.cinemaetoile.fr