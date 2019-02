Gagnez des vacances pour 4 en Vendée

Cette semaine, gagnez une semaine de vacances en Vendée pour 4 personnes au camping 4 étoiles " Le Zagarella " à St Jean de Monts. En lisière de forêt, à proximité du bord de mer, avec piscines (intérieur et extérieur), toboggans, jeux d'eau, structure gonflables, salle de fitness et de remise en forme, magasins, wifi... Le camping Zagarella est une parenthèse de bien-être pour des vacances réussies à Saint Jean de Monts. Idéal pour se ressourcer au grand air, vous serez dans un environnement naturel préservé. En famille ou entre amis, vous profiterez d'un accès direct aux pistes cyclables pour accéder aux longues plages de sable fin de Vendée et aux commerces de Saint Jean De Monts. Le cadre naturel vendéen est tel qu'à travers la forêt de pins maritimes, les sentiers pédestres et les nombreux vestiges historiques investis de verdure, vous pourrez enfin vous relaxer tout en découvrant les bienfaits d'une région propice à la tranquilité.

Pour jouer, sélectionnez-vous par SMS immédiatement en envoyant TENDANCE au 7 11 12 (2x65cts+prix d'un SMS).

Tirage au sort vendredi 22 février 2019 entre 8h30 et 9h dans Normandie Matin.

A LIRE AUSSI.

Partez en vacances en famille avec HOMAIR, un séjour à gagner chaque jour!