Ralph 2.0, un très bon dessin animé qui revisite les codes

Aujourd'hui je vous parle du Disney Ralph 2.0, la suite des " Mondes de Ralph " sorti en 2012.

Les mondes de Ralph nous emmenait dans le monde des jeux vidéo, pas ou peu abordé dans les films Disney. Cette plongée dans le monde de l'arcade était plutôt sympathique. L'horizon de cette suite ne se limite pas aux bornes de la salle d'arcade mais au plus vaste monde numérique possible : internet ! Nos 2 meilleurs amis vont découvrir ce monde immense, ultra rapide qui ne dort jamais et cette aventure ne va pas être de tout repos !

J'ai beau coup aimé comment les réalisateurs ont représenté internet. Cela peut être parfait pour initier les enfants, leur faire comprendre dans les grandes lignes : comment cela fonctionne, comment tout est relié et qu'aller sur internet n'est pas anodin, qu'il y a des règles à respecter et qu'on ne peut pas tout faire. Évidemment tout cela est très ludique, comme le bonhomme qui représente le moteur de recherche, personnage secondaire mais tout de suite très attachant.

Loin des standards, l'un des nouveaux personnages que rencontre Vanelloppe, notre héroïne du premier volet, est une "bad girl". Une fille pas très fréquentable mais qui pourtant distille des conseils plein de sagesse et aide notre petite pilote à trouver sa voie. C'est assez rare pour être souligné.

À côté de cette découverte d'Internet, le film est énormément basé sur l'amitié. L'amitié qui lie Vanelloppe et Ralph est indéfectible depuis le premier film. Cela fait maintenant de nombreuses années qu'ils sont inséparables et pourtant il reste toujours des choses à apprendre dans une relation. Le film nous montre comment se gère une amitié, ce qui est bien ou pas bien, ce qu'il est permis de faire ou ce qui n'est pas digne d'une amitié. Là aussi le message est très fort et est parfait pour les enfants.

Pour autant, le film est bien intéressant pour les adultes ! Il y a beaucoup de clins d'œil sur internet que les " pionniers " vont reconnaître (restez notamment jusqu'au bout du bout du générique !) et une scène m'a particulièrement marquée concernant les princesses Disney.

À un moment du film, Vanelloppe se retrouve avec toutes les Princesses Disney : Arielle la petite sirène, Blanche-Neige, Belle, Pocahontas etc. Les scènes qui en découlent sont particulièrement jouissives ! Elles amènent un vent de fraîcheur, de modernité et d'humour incroyables. C'est à la fois tourné en dérision le mythe des princesses et lui donner un " girl power " puissance 1000 ! Franchement, rien que ces passages justifient de voir le film. Nous avons enfin des femmes très actives et non passives, même si beaucoup de progrès ont été faits ces dernières années par Disney il faut l'avouer.

Si vous n'avez pas eu l'occasion de voir le 1er volet (Les mondes de Ralph ) ce ne sera pas très gênant. Vous comprendrez très vite ce qu'il faut savoir : Ralph et Vanelloppe sont les meilleurs amis du monde depuis la fin du film et Vanelloppe possède un " pouvoir " qui est à la base un bug : elle peut se " dématérialiser " pour éviter un obstacle. Ralph est le méchant d'un jeu d'arcade des années 80 qui s'appelle Fix-It Felix Jr.

Ralph 2.0 est un très bon film d'animation, qui sera une initiation parfaite au monde d'Internet pour les plus jeunes. Le sujet de l'amitié y est très bien traité et certains passages sont mythiques ! Restez bien jusqu'à la fin du générique car 2 scènes surprises vous attendent, la première à la fin de pré-générique et l'autre à l'extrême fin.

