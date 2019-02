Normands autour du monde : les inscriptions sont ouvertes !

Voyager gratuitement à l'autre bout du monde, ça vous branche ? C'est ce que proposera l'agence d'attractivité de la région, Normandie Attractivité, à cinq heureux élus âgés de 18 à 35 ans. Ils partiront chacun sur un continent du dimanche 8 au samedi 28 septembre 2019, à la découverte des Normands du bout du monde.

L'an passé, pour la première édition, 186 candidats s'étaient présentés. Les cinq voyageurs lauréats (Didrik, Camille et Vincent de la Manche, Antoine et Aude du Calvados) ont fait plus de soixante rencontres et parcouru 100 000 km. Des jeunes ambassadeurs de la région qui ont aussi fait la communication de la Normandie sur les réseaux sociaux.

Candidatures en vidéo

Pour pouvoir candidater, il faut avoir sa résidence principale en Normandie, avoir entre 18 et 35 ans et être libre du 8 au 28 septembre. Les personnes intéressées sont invitées à déposer leur candidature en ligne, avec leur vidéo de présentation, avant le 7 mars sur le site : www.normandsautourdumonde.fr.

Après une pré-sélection sur dossier, les candidats retenus rencontreront un jury composé de journalistes, acteurs de la région, et institutions, lors du week-end des 27 et 28 avril. Les noms des cinq lauréats seront ensuite dévoilés.