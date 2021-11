Rouen. Basket : Rouen continue son bon parcours en Coupe de France

Qualifiés en finale de Leaders Cup et bien positionnés en Pro B, le Rouen Métropole Basket (Seine-Maritime) continue son bon parcours en Coupe de France en prenant la direction des quarts de finale. Ils ont battu l'équipe de Souffelweyersheim 77-71, mercredi 13 février 2019.

Malgré un premier quart-temps qui se termine à égalité, les joueurs d'Alexandre Ménard maintiendront ensuite un léger écart face au pensionnaire de Nationale 1 pour finalement s'imposer avec six points d'avance.

Kromah : 25 points, Begarin : 11 points, Maille et Coleman : 10 points, Nwogbo : 7 points, Ponsar : 6 points, Bassoumba et Diggs : 4 points.

📊Les statistiques du match 📊



Très belle prestation de Lasan Kromah (25pts, dont 17 dans le 3ème quart temps, 3 passes décisives, 5 interceptions et 22 d'évaluation) et de @JB_Maille9 (10 pts, 6 passes décisives, 2 interceptions et 19 d'évaluation) 💪 pic.twitter.com/MWDKHUDz3b