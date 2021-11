Imbroglio entre RMC Sport et le PSG après la diffusion du match sur Facebook

Interrogé mercredi sur France Inter, Alain Weill, le PDG d'Altice France, le groupe de Patrick Drahi qui détient le bouquet de chaînes sportives RMC Sport, s'est étonné que le PSG ait diffusé sur son compte Facebook une partie de la rencontre, en reprenant des images d'une chaîne brésilienne. Ce qui n'a pas échappé à un grand nombre d'internautes.

"Effectivement il y a eu cet incident sur la page Facebook du PSG, évidemment je ne peux pas croire que c'est une décision" prise délibérément, a déclaré le PDG d'Altice France.

"D'après ce que j'ai compris ce (mercredi) matin, c'est une chaîne brésilienne qui détient les droits sur la Champions League qui a mis ces images sur Facebook, et de là il y a eu un manque de contrôle total, c'est un problème mondial, ça été vu dans le monde entier, et c'est arrivé je ne sais pas comment sur la page du PSG...", a-t-il ajouté.

"Bien sûr que pour nous c'est un dommage très important, mais c'est aujourd'hui le sort de tous les détenteurs de droits, il y a un problème de piratage qui est très important", a-t-il estimé.

Dans un communiqué publié mercredi, Altice et RMC Sport ont menacé de réclamer des dédommagements au PSG, pour compenser leur préjudice commercial.

"Problème de géolocalisation"

"Nous avons donc demandé au PSG et à Facebook toutes les explications après cette violation manifeste des droits de la Ligue des champions. Nous nous réserverons naturellement le droit de demander toutes les réparations requises compte tenu du préjudice d'image et commercial important", indique le groupe.

Le PSG a réagi dans l'après-midi, plaidant un "problème de géolocalisation" du système de diffusion mis en place par Facebook "pendant un laps de temps réduit".

"A la demande de Facebook, détenteur des droits pour la Ligue des champions sur le territoire brésilien et de l'UEFA, le club parisien a accepté de faire un +cross-post+ du player de la page d'Esporte Interativo sur la page Paris Saint-Germain, comme il l'avait fait lors du match Paris Saint-Germain - Liverpool le 28 novembre dernier", décrit le PSG.

"Ce système de +cross-post+ mis en place par Facebook consiste à partager le player d'une page, ici celui d'Esporte Interativo, à une autre page, celle du Paris Saint-Germain, tout en conservant la géolocalisation originale. Cette géolocalisation aurait dû limiter l'audience au seul territoire brésilien. Cela n'a malheureusement pas été le cas", poursuit-il, expliquant que le lien a été supprimé immédiatement aussitôt le problème identifié.

"Les équipes de Facebook travaillent à faire toute la lumière sur le déroulement des faits afin que cela ne se reproduise plus", explique encore le PSG.

Altice avait mis la main en mai 2017 sur l'exclusivité des droits des coupes d'Europe de football, Ligue des champions et Ligue Europa, de 2018 à 2021 pour un montant record de 370 millions d'euros par saison, soit plus de deux fois le montant dépensé par BeIn Sports et Canal+ réunis durant la période précédente.

