SM Caen/FC Nantes : "sortir de l'émotion pendant 90 minutes"

Relégable depuis le week-end dernier, le Stade Malherbe Caen a l'occasion de sortir de la zone rouge, ce mercredi 13 février, s'il s'impose en match en retard de la 23e journée de Ligue 1. Les Normands reçoivent le FC Nantes, quinzième au classement. Le match, initialement prévu le 2 février, avait été reporté en raison de la mobilisation des forces de l'ordre avec les Gilets jaunes.

Un hommage à Emiliano Sala

La rencontre, entre deux anciens clubs d'Emiliano Sala, aura forcément une saveur particulière, mais l'émotion ne doit pas l'emporter sur l'enjeu, rappelle l'entraîneur malherbiste Fabien Mercadal. "Le monde du football a été touché, pas seulement nos deux clubs", explique-t-il. "Il faut sortir de ces pensées-là pendant 90 minutes. On fera cet hommage avec les supporters, et après il faudra passer à autre chose".

Pour ce match, les maillots des joueurs du Stade Malherbe seront tous floqués au nom de Sala, une vidéo hommage sera diffusée, et une minute d'applaudissements aura lieu à la 14e minute, en référence au numéro que portait le joueur lors de son passage en Normandie.

"On ne lâchera rien, on va se maintenir"

Pour éviter de s'enfoncer dans la crise, Caen, 19è, serait bien inspiré de s'imposer ce soir. Le club n'a plus gagné depuis le 18 décembre dernier, et un succès 2-1 contre Toulouse. Pour autant, Fabien Mercadal n'est pas inquiet. "On se dit les choses, oui, c'est insuffisant", confie-t-il. "On sait dans quels domaines on doit augmenter le curseur". Après les critiques émises par le chroniqueur sportif Pierre Ménès le week-end dernier sur le plateau du Canal Football Club, qui qualifié le Stade Malherbe de "pire équipe de Ligue 1", Fabien Mercadal aimerait "faire taire certains 'grands connaisseurs' du football qui nous envoient déjà en Ligue 2." L'entraîneur l'assure, "on ne lâchera rien, on va se maintenir. Et le jour où je n'aurai plus cette rage, j'irai garder des chèvres".