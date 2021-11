En basket le Caen BC respire un peu...

Sans Bryson Pope et Jerrold Brooks mais avec Johnathan Hudson, le Caen BC a retrouvé le sourire vendredi 9 février dernier en venant à bout de Paris (64-78). Grâce à ce succès, Caen a réalisé la bonne opération au classement puisque Aix-Maurienne et Quimper ne comptent plus qu'une victoire d'avance, deux adversaires juste au-dessus de la zone

rouge. Caen tient désormais son match référence avant une trêve de trois semaines. Il retrouvera la compétition le 1er mars face à Nancy.

