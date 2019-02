Les Vikings glissent vers la relégation

Décidément, la saison noire se poursuit au Caen Handball. "L'absence de David nous pèse aussi car il impulse la dynamique de notre attaque. Il est capable de provoquer et de donner des cadeaux à ses coéquipiers". Philippe Breysacher, l'entraîneur, ne se cherche pas d'excuses quant à cette nouvelle défaite contre Dijon (26-20) mais cela change tout de même la donne lorsque David Garcia n'est pas sur le parquet. Les blessures de Vujovic et Van Cauwenberghe compliquent également la tâche dans les rotations. Contrairement au derby contre Cherbourg, Caen a retrouvé son état d'esprit et sa hargne. Et si comptablement ils ne sont pas encore certains de descendre en Nationale 1, cela apparaît presque comme un exploit tant les Vikings ont enchaîné les défaites. Au total, c'est seulement une victoire et un nul comme points engrangés.

Ne plus regarder le classement

Mais une chose est sûre, les Vikings ne lâcheront rien. "En tant que capitaine, je me dois de garder les garçons mobilisés et de ne rien lâcher", glisse Maxime Langevin. Un éventuel succès contre Vernon ce vendredi 15 février serait l'occasion de redonner un petit coup de peps. L'entraîneur local est pessimiste : "il faut désormais essayer de construire. Le club ne va pas s'arrêter de vivre".



