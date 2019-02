Près de Rouen, un handicapé molesté dans une soirée qui dégénère

Une soirée organisée par un voisin du prévenu, invité le 30 août 2017 à Rouen (Seine-Maritime), dégénère lorsqu'il s'en prend à un des convives, handicapé et en fauteuil roulant. Il a absorbé beaucoup d'alcool et moleste puis frappe le pauvre homme sans raison apparente. Un ami présent à la soirée lui vient en aide. C'est alors qu'il est menacé et frappé à son tour par le prévenu. Blessé à la main, il appelle les pompiers qui le prennent en charge puis il dépose plainte contre son agresseur. Paradoxalement, le prévenu déclare lors de son audition être lui-même victime en prétendant avoir été frappé par le plaignant à coups de pied au visage.

Les témoins confirment

Des témoins de la scène de violences confirment l'agression gratuite du prévenu à l'encontre des victimes sur lesquelles il semble qu'il "se soit acharné", dit l'un d'entre eux. Cependant les deux protagonistes font valoir leur droit en produisant chacun un certificat médical faisant état des coups subis. La victime handicapée se voit octroyer une incapacité temporaire de travail de 21 jours. Pour le Procureur de la République, le prévenu, dans la complexité des faits, "a sa part de responsabilité". Après délibération à l'audience du jeudi 7 février 2019, le tribunal correctionnel de Rouen le déclare coupable des faits reprochés et le condamne à une peine amende de 300 euros.