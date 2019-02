Votre horoscope signe par signe du jeudi 14 février

Bélier

Inutile d'être un ponte en sociologie ou en criminologie pour exercer une présomption de culpabilité concernant des gros mensonges de l'un de vos proches qui essaie de sauver sa tête. Vous aurez du mal à garder votre sérieux.

Taureau

Vous vous sentez un peu dépourvu de moyens pour mener à bien un projet qui vous tient à cœur. Vous avez beau imaginer tous les scénarii possibles : ça coince. Patience donc.

Gémeaux

Il serait bon de tendre à être plus clairs dans vos propos. Luttez contre cette manie du salmigondis dans lequel on a tout loisir de comprendre tout et son contraire.

Cancer

Envie de vous échapper pour vous évader. La nature vous attire loin des complications. Il y a toujours quelque chose qui vous empêche de tourner rond. Courage.

Lion

Soyez tolérant… on ne vous demande pas de tout accepter. Dès que les gens vous paraissent un peu trop singuliers vous ressentez parfois une sorte d'agression.

Vierge

Vous avez un moral d'acier même si la matière semble fondre, oxydée, martelée, étirée et soudée. Votre expérience de vie suivant laquelle rien n'est jamais perdu. C'est vrai.

Balance

Vous aimez vous lancer des défis. Seul moyen pour éprouver un sentiment de réussite. Effectivement le temps qui passe ne se rattrape jamais. Ce qui explique cette course effrénée " au toujours plus spectaculaire ".

Scorpion

Vous serez agacé par les gens prêts à toutes les contorsions pour se distinguer. Se tortiller fébrilement devant le pouvoir en place et épouser tous les travers de la courtisanerie.

Sagittaire

L'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. C'est votre cas. Vous n'avez guère le choix. Les activités sont multiples et le temps presse. Aucune pitié pour quelque retard dans votre travail.

Capricorne

Votre point fort, cotre capacité d'écoute. Vous êtes apprécié et d'autant plus puisque vous êtes une tombe. Rien ne transpire jamais. Parfois votre cerveau est prêt à exploser.

Verseau

Vous aurez de quoi râler après votre progéniture. Ils ont le diable dans la peau. C'est à se le demander mais ils ont le coté attachant des sales gosses.

Poissons

Vous vivez des pressions énormes. On veut vous arracher une décision qui ne vous convainc pas et ce pour le bien commun. Un cas de conscience. Pas simple.