Basket (LFB) : Mondeville craque dans le dernier quart contre Tarbes

Le match.

Face à Tarbes, une équipe qu'elles pourraient retrouver dans la lutte pour le maintien, les Mondevillaises se sont inclinées 67-60, faute à six minutes de trop. L'entame de rencontre ne mettait pas non plus les Mondevillaises sur les bons rails. Il aura fallu attendre trois minutes avant que l'USOM ne marque son premier point, par l'intermédiaire de Koné sur lancer-franc (4-1, 3'). Les rouges et blanches n'ont fait que courir derrière le score lors du premier quart mais une fois la machine lancée, elles ont montré un tout autre visage. Elles prenaient même la main de justesse à la pause (31-32, 20').

Il n'aura pas manqué grand-chose

Dans un combat défensif, Mondeville a pu compter sur les rares initiatives de Thorburn, Gaucher et Guennoc pour rester aux baskets du TGB à l'issue du troisième quart (45-45). C'est donc dans le dernier quart que tout se jouait, une phase que les filles de Romain Lhermitte avaient parfaitement géré contre Basket Landes lors de leur premier succès. Mais cette fois, ce sont les partenaires de Prince qui l'ont maîtrisé. Et à neuf longueurs de retard à cinq minutes du terme (57-48, 35'), les espoirs de Mondeville étaient de plus en plus minces. Il n'aura pas manqué grand-chose, ou peut-être, un manque de rotations… L'USOM devra batailler jusqu'au bout des play-down, sans relâche.

La fiche.

19-16 / 12-16 / 14-13 / 22-15

Tarbes : Gaye 15, Galliou-Loko 11, Pouye 8, Fauthoux 2, Prince 18, Cornelie, Moss 11, Peters 2. Entr : F.Gomez.

Mondeville : Gaucher 17, Thorburn 9, Koné 9, Guennoc 12, Mann 4, Djekoundadé 2, Hurt 2, Tadic 6, Bussière. Entr : R. Lhermitte.