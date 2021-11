Fed Cup: Caroline Garcia, impériale, envoie les Bleues en demi-finales

La Lyonnaise, qui n'avait plus joué avec les Bleues depuis plus de deux ans, a parfaitement célébré ses retrouvailles avec deux victoires en deux jours. La France affrontera en demi-finale de Fed Cup les 20 et 21 avril le vainqueur du match entre la République tchèque et la Roumanie.

