Marine Le Pen, la présidente du Rassemblement National (RN), tient un meeting samedi 9 février 2019 à 15 heures à la salle des fêtes de Saint-Ebremond-de-Bonfossé (près de Saint-Lô dans la Manche), petit village de 700 habitants. Elle sera accompagnée par Jordan Bardella, le candidat tête de liste du parti aux élections Européennes. Le scrutin a lieu en mai 2019.

Marine Le Pen en meeting dans la Manche. - Jean-Baptiste Bancaud

Écoutez Marine Le Pen au micro de Jean-Baptiste Bancaud :

Une quinzaine d'associations ou de partis de gauche opposées aux idées du RN ont appelé à manifester dans la commune.

Marine Le Pen dans la #Manche à Saint Ebremond de Bonfossé : d'un côté de la rue du village les antis, de l'autre ceux qui viennent au meeting du Rassemblement National. pic.twitter.com/rqQIRB695v — Tendance Ouest (@tendanceouest) 9 février 2019

Salle des fêtes taguée

Dans la nuit du vendredi 8 au samedi 9 février, la salle des fêtes de la petite commune a été taguée avec des messages anti RN. Dans la matinée de samedi, les gendarmes et le maire ont fait le déplacement pour mener une enquête et sécuriser les lieux. Deux plaintes vont être déposées : l'une par la mairie pour dégradations et l'autre par RN pour menaces. Il a notamment été écrit "une balle dans le Front" sur les murs de la salle des fêtes.

A LIRE AUSSI.

Européennes: le RN présente une partie de sa liste, misant sur le "renouveau"

"Gilets jaunes" : le pouvoir passe à l'initiative dans l'urgence

75e D Day dans la Manche : commémorations à Sainte-Mère-Église

Jean-Marie Le Pen renonce à livrer une dernière bataille contre sa fille

Macron à Bordeaux, en quête d'électeurs juppéistes déboussolés