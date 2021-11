Saint-Ébremond-de-Bonfossé. Un rassemblement contre le Meeting de Marine Le Pen dans la Manche

Marine Le Pen sera dans la Manche, le samedi 9 février 2019, dans le cadre la campagne pour les élections Européennes du 26 Mai prochain. Avec la tête de liste de son mouvement pour ce scrutin, Jordan Bardella, la présidente de ce qui était encore le Front National, il y a quelques mois, tiendra meeting dans la petite commune de Saint Ebremond de Bonfossé. Un meeting loin de laisser tout le monde insensible.

Une contre-manifestation

Du MRAP au NPA en passant par la CGT et la Ligue des droits de l'Homme, en tout, ce sont 16 associations, syndicats et partis politiques qui appellent à un rassemblement, le même jour, à 14 heures, dans la petite commune de l'agglomération Saint-Loise contre un parti "populiste, démagogue et allié aux partis d'extrême droite en Europe".

Ecoutez Jacques Declosmesnil, président de la fédération départementale du Mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples (MRAP)