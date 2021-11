Famille. Ados versus parents : mode d'emploi au Théâtre à l'ouest à Rouen

Pour rassembler la famille et dédramatiser les tensions entre ados et parents, cette pièce revigorante, née à Marseille puis jouée à Avignon dans le festival Off en 2018, rassemble trois comédiens sur scène : du divertissement pur dont nous parle la metteur en scène Nathalie Hardouin.

À qui s'adresse cette comédie ?

"Imaginé par Patrice Lemercier, ce spectacle s'adresse en particulier à un public pré-ado mais c'est surtout une pièce à partager, et à découvrir en famille. Patrice cible ici le jeune public, trop souvent délaissé au théâtre mais souhaite surtout recréer du lien entre les adultes et les adolescents invités à rire de leurs conflits. On retrouve sur scène trois personnages : la mère, le fils adolescent et le beau-père. C'est une comédie d'aujourd'hui qui parle de phénomènes de société sur un ton léger : la famille recomposée et les tensions entre les parents et les ados. Cette pièce a son pendant : le Petit guide de survie avec son ado, pièce crée en 2018. Les propos sont les mêmes si ce n'est qu'il s'agit cette fois d'une jeune fille adolescente qui se confronte à ses parents."

Comment avez-vous travaillé la mise en scène du spectacle ?

"Je collabore depuis longtemps avec Patrice Lemercier qui travaille souvent en duo avec Pierre Léandri. J'ai déjà mis en scène une quinzaine de comédies coécrites par les deux auteurs alors nous sommes naturellement complices désormais. Je voulais conserver la dimension humaine de sa pièce. Ce qui me plaît dans cette comédie c'est que chacun puisse s'y retrouver. C'est une pièce interactive où le personnage de l'adolescent sollicite parfois l'avis du public : une façon originale de prendre conscience des problèmes de communication au sein de la famille et de dénouer des situations conflictuelles. J'ai donc opté pour une mise en scène sobre qui focalise l'attention du public sur le jeu des comédiens pour que cela puisse permettre à chacun de s'y projeter."

Quelles sont les situations traitées ?

"La pièce commence avec une famille monoparentale : la mère divorcée et son fils. Ils sont confrontés à des situations quotidiennes : faire les devoirs, ranger sa chambre, le carnet de notes… jusqu'à ce que la mère rencontre un nouvel homme. La situation empire alors car le jeune homme considère ce beau-père comme un intrus. C'est vraiment l'histoire d'une famille d'aujourd'hui mais le sujet est traité avec beaucoup de légèreté et de dérision."

