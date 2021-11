Cherbourg. Disparition Sala: le corps récupéré dans l'épave est celui d'Emiliano Sala

"Le corps ramené à Portland (sud de l'Angleterre) aujourd'hui a été formellement identifié par le coroner du Dorset comme celui du footballer Emiliano Sala", a annoncé la police sur Twitter, jeudi 7 février 2019. "Les familles de M. Sala et du pilote David Ibbotson ont été informées. Nos pensées sont pour eux tous". Le coroner, officier de justice chargé de faire la lumière sur les décès de cause non naturelle, "continuera d'enquêter sur les circonstances de ce décès", a précisé la police.



#Update The body brought to Portland Port today has been formally identified by HM Coroner for Dorset as that of professional footballer Emiliano Sala.



The families of Mr Sala and pilot David Ibbotson have been updated. Our thoughts remain with them all



https://t.co/YpVTvaEt7P