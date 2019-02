Sala : Nantes envisage une action en justice pour obliger Cardiff à payer

Le FC Nantes a demandé à deux avocats d'étudier les recours légaux possibles pour obliger le club de Cardiff à honorer le paiement du transfert d'Emiliano Sala, disparu en avion au-dessus de la Manche, a-t-on appris mercredi auprès d'une source proche du club.

Selon cette source, le premier versement des 17 millions d'euros que devait rapporter le transfert de l'avant-centre argentin vers le club gallois n'a pas été versé, alors que le transfert a bien été enregistré par les instances. Nantes envisage aussi de porter l'affaire devant la FIFA, toujours selon cette source proche du club.

Un ultimatum de 10 jours

L'antenne de la BBC au pays de Galles affirme même que le club français a fixé un ultimatum de 10 jours aux dirigeants de Cardiff pour verser une première tranche de 5 millions d'euros avant d'engager des poursuites. Une source à Cardiff a assuré au média britannique que le club avait bien l'intention de payer le transfert, mais seulement quand "tous les faits" auront été tirés au clair.

Emiliano Sala, 28 ans, a disparu en mer le 21 janvier avec David Ibbotson, 59 ans, le pilote du Piper Malibu, qui l'emmenait vers son nouveau club. Dimanche, l'épave de l'appareil a été localisée par une équipe de recherche privée mandatée par la famille de Sala. Un corps a également été localisé lundi dans l'appareil et le Bureau d'enquête britannique sur les accidents aériens (AAIB) tente de le récupérer. Sala, qui avait signé pour trois ans et demi, était le plus gros transfert jamais réalisé par le club gallois, qui lutte actuellement pour le maintien en Premier League. Les deux clubs s'étaient entendus sur un versement en trois fois, comme cela est relativement courant dans les grosses transactions. Bordeaux, club formateur de Sala et qui avait cédé l'Argentin à Nantes pour un million d'euros à l'été 2015, doit toucher la moitié des 17 millions d'euros du transfert.

Avec AFP