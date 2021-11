Hérouville-Saint-Clair. Festival Beauregard : découvrez la programmation complète !

La programmation du festival Beauregard, qui se déroule à Hérouville-Saint-Clair (Calvados) et qui en est à sa 11e édition, a été dévoilée ! Du rock, du rap, de la pop etc, il y en a pour tous les goûts ! Découvrez la programmation complète de cet événement majeur en Normandie :

Jeudi 4 juillet :

• Angèle



• Gringe



• Therapie Taxi



• MNNQNS



• Limp Bizkit



• John Butler Trio



• Fatboy Slim



Vendredi 5 juillet :

• SUPRÊME NTM



• Lomepal



• Balthazar



• Bernard Lavilliers



• Snow Patrol



• Tamino



• Fantastic Negrito



• Étienne de Crécy



• The Blaze



• We Hate You Please Die



Samedi 6 juillet :

• Ben Harper & The Innocent Criminals



• The Hives



• Idles



• Mac DeMarco



• Roméo Elvis



• Columbine



• Mogwai



• Flavien Berger



• Clara Luciani



• Modeselektor



• Beach Youth



Dimanche 7 juillet :

• Tears For Fears



• Disclosure



• Cat Power



• Jeanne Added



• Bror Gunnar Jansson



• Rendez-Vous



• PLK



Un autre groupe sera annoncé prochainement et rejoindra la programmation le jeudi 4 juillet 2019. Affaire à suivre.

