Six tonnes de combustibles nucléaires usés arrivent dans la Manche

Le convoi est arrivé en fin de matinée, mercredi 6 février 2019, au terminal ferroviaire de Valognes (Manche). Un chargement de 6,4 tonnes de combustibles nucléaires usés néerlandais, parti la veille des Pays-Bas.

Le chargement va être acheminé vers l'usine Orano La Hague afin d'y être traités en vue de leur recyclage. Les 4 % de déchets ultimes seront vitrifiés puis retournés aux Pays-Bas.

346 tonnes déjà traitées

"Ce transport de trois emballages satisfait aux réglementations nationales et internationales en vigueur en matière de sûreté et de sécurité" indique l'entreprise.

Ce transport s'inscrit dans le cadre du contrat signé en 2011 avec l'électricien néerlandais EPZ et d'un accord intergouvernemental entre la France et les Pays-Bas. Depuis 1978, 359 tonnes de combustibles usés néerlandais ont été livrées sur le site Orano la Hague et près de 346 tonnes ont déjà été traitées.