Tourisme : le Calvados mise sur un nouveau plan vélo d'envergure

Ce lundi 4 février 2019, le département du Calvados a présenté ses orientations budgétaires pour l'année 2019. Au cœur d'une enveloppe globale d'investissements qui s'élève à 130 millions d'euros, un nouveau "plan vélo" était dans les cartons. Ayant la volonté d'attirer les amateurs de la bicyclette, le département a engagé 9 millions d'euros pour une durée de six ans (en plus des 25 millions d'euros investis depuis 2004), soit 1,5 million d'euros par an.

9 millions d'euros sur six ans

Premier volet : le déploiement d'un réseau d'itinéraires structurants, autour du fameux " T " départemental : itinéraire littoral et itinéraire Nord Sud de la Vallée de l'Orne. L'autre volet de ce premier plan vélo consiste à intégrer ces aménagements cyclables dans des itinéraires nationaux ou européens : itinéraire des Plages du Débarquement au Mont-Saint-Michel, Vélofrancette (Ouistreham à la Rochelle), Seine à vélo (Deauville vers Paris) d'ici 2021, et Eurovélo 4 (lignes européennes) dont le département est pilote de la section française.

L'une des priorités du plan vélo du #Département du #Calvados tient à l'achèvement des itinéraires structurants tels que :

- La #Véloroute littorale du #Bessin

- La #SeineAVelo

- L'itinéraire Sud-Calvados pic.twitter.com/sMiUBprZLW — Calvados Département (@CalvadosDep) 6 février 2019

Quels changements ?

Au programme, ce sont 17 boucles touristiques qui verront le jour d'ici 2025, destinées à compléter l'offre déjà existante. Cela représente 491 km de voies cyclables et cinq grands itinéraires. L'un des gros chantiers est l'itinéraire Sud-Calvados reliant Livarot à Vire, en passant par Falaise. La Véloroute littorale du Bessin est aussi un projet important, avec une échéance prévue pour 2022. Le département souhaite donc passer un nouveau cap, en alliant sport, tourisme et attractivité du territoire.