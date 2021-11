Hockey sur glace. Réception de la lanterne rouge

C'est une véritable fessée qu'ont vécue les Drakkars de Caen samedi 9 février dernier contre le leader breton. Brest n'a fait qu'une bouchée des Caennais, pourtant en bonne forme après leurs succès contre Cholet et Briançon.

Victoire et remontée dans le top 4 ?

Toujours en course pour les play-offs, Caen a désormais l'occasion de retrouver le sourire ce samedi 9 février par la réception de la lanterne rouge qu'est Chambéry. Et si les hommes de Luc Chauvel avaient presque réalisé le perfect au match aller (7-1), ils espèrent enfoncer le clou, qui plus est à domicile. Une bonne option qu'ils pourraient prendre pour rejoindre le top 4 en cas de défaite de Marseille et Tours. L'objectif : faire le plein de confiance avant de se déplacer à Neuilly-sur-Marne mercredi 13 février. Les Parisiens sont actuellement troisièmes, à huit longueurs d'avance sur Caen. Une bataille infinie.

