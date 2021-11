Hors Normandie. Plus de 6 Français sur 10 adeptes de la cuisine asiatique au moins une fois par mois

Nems, nouilles, sushis, rouleaux de printemps, bouillons... Impossible de résumer les saveurs asiatiques en un seul et même lieu. Si le Japon brille par son influence et la qualité de ses tables gastronomiques, les préparations vietnamiennes et chinoises sont les plus populaires. 64% des Français interrogés par cette étude désignent les nems comme leurs mets asiatiques préférés. 59% choisissent le riz cantonais tandis que 49% privilégient les nouilles sautées. 48% optent pour leur part pour les rouleaux de printemps, autant que les tempuras.

Si ces derniers sont bien japonais, les autres préparations nippones telles que les sushis et les makis ne recueillent que 40% de plébiscites.

66% des Français s'offrent un repas asiatique au moins une fois par mois. A Paris, la proportion de consommateurs dépasse même les trois quarts de la population (78%). Ce qui plaît ? Les parfums qui s'en dégagent pour la quasi-totalité des sondés (94%).

Ce type de cuisine est surtout associé à un moment de convivialité, 85% des répondants précisant que leur repas est partagé à plusieurs. D'ailleurs, celui-ci est davantage englouti le soir (64%).

Cette enquête Harris Interactive pour Deliveroo, réalisée en ligne, les 28 et 29 janvier 2019, auprès d'un échantillon de 1.000 personnes représentatif des Français âgés de 18 ans et plus.

