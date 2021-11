Fécamp. Fécamp entre dans le Grand débat

La municipalité de Fécamp (Seine-Maritime) a voulu faciliter l'organisation du Grand débat National voulu par Emmanuel Macron, le président de la République. La ville propose aux habitants de son territoire de débattre lors de quatre réunions publiques d'information et d'échange.

• Lundi 4 février (salle du CCAS – 19h) : transition écologique

• Vendredi 8 février (salle du CCAS – 19h) : fiscalité et dépenses publiques

• Mercredi 27 février (salle du CCAS – 19h) : démocratie et citoyenneté

• Samedi 2 mars (salle du CCAS – 10h) : organisation de l'État et des services publics



La mairie précise que chaque débat sera animé par une ou plusieurs personnalités issues de la société civile. De plus, un cahier de doléances est mis à la disposition des habitants depuis le 10 décembre 2019 dans le hall de l'Hôtel de ville. Il est possible de s'y exprimer jusqu'au 15 mars 2019.

