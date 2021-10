Cany-Barville. Cany-Barville : la mairie organise le Grand débat National

La commune de Cany-Barville, au cœur du Pays de Caux en Seine-Maritime, a décidé de répondre positivement à Emmanuel Macron, le président de la République, concernant l'organisation du Grand débat National. La municipalité va organiser quatre débats du 29 janvier au 6 mars 2019 sur des thèmes prédéfinis. Ils se dérouleront dans la salle des mariages de la Mairie.

• Mardi 29 janvier (18h30) - Transition écologique : comment construire un avenir respectueux de l'environnement ?

• Mardi 26 février (18h30) – Fiscalité et dépenses publiques : comment gérer la fiscalité et les dépenses publiques de notre pays ?

• Vendredi 1er mars (18h30) – Démocratie et citoyenneté : comment améliorer la vie citoyenne et démocratique de notre pays ?

• Mercredi 6 mars (18 heures) – Organisation de l'État et des services publics : comment améliorer l'organisation de l'État et des services publics ?



Une urne à doléances

Toujours dans le cadre du Grand débat National, une urne fermée est située à l'accueil de la Mairie de Cany-Barville pour recevoir toutes les doléances citoyennes. Les contributions, dites à l'oral lors des débats ou inscrites sur du papier et glissées dans l'urne, seront transmises aux organisateurs nationaux du Grand débat.