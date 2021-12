Présidentielles : les premiers chiffres connus dès 18h en Belgique

Malgré l'interdiction émise par la législation française de publier des estimations avant 20h, les premiers résultats de l'élection présidentielle ont été dévoilés par les médias étrangers, et notamment belges, dès 18h. Sur le réseau social Twitter, le journal Le Soir donnait à 18h François Hollande à 28%, Nicolas Sarkozy à 26%, Marine Le Pen à 16%, Jean-Luc Mélenchon à 13% et François Bayrou à 10,5%. Une heure plus tard, les résultats évoluaient légèrement à la baisse avec un François Hollande à 27%, Nicolas Sarkozy à 25,5%, Marine Le Pen à 16%, Jean-Luc Mélenchon à 13% et François Bayrou à 10,5%.

A 19h, c'est au tour de l'AFP, toujours sur Twitter, de citer des "sources concordantes" validant la qualification de François Hollande et Nicolas Sarkozy au second tour. Le candidat socialiste y est crédité de 28-29% et le candidat-président de 25-26%.



Marine Le Pen au-dessus des 20%



Vingt minutes plus tard, l'institut de sondages Harris avançait, pour la première fois, Marine Le Pen à 20,7%, François Hollande toujours en tête avec 28,5% et Nicolas Sarkozy à 27,5. Les écarts du CSA sont plus tranchés avec François Hollande largement devant (29%), suivi de Nicolas Sarkozy (25%) et Marine Le Pen (17%).

Depuis lundi, la polémique avait enflé pour savoir si oui ou non les médias pouvaient publier sur leur site internet et les réseaux sociaux les premières estimations entre 18h et 20h. Le parquet général de Paris avait rappelé, vendredi 20 avril, que toute publication avant 20h serait punie d'une amende de 75 000 euros. Cette interdiction est jugée "obsolète" par un grand nombre de médias français. Nicolas Sarkozy a lui-même affirmé cette semaine qu'il n'était pas défavorable à une divulgation des estimations avant 20h. François Hollande s'y est lui farouchement opposé.