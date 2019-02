Caroline Le Flour vous fait rire de son cancer avec son spectacle "La Chauve Sourit"

Caroline Le Flour a combattu un cancer pendant deux ans. Elle a décidé de faire de ce combat un spectacle qu'elle joue seule sur scène depuis un an.

Originaire de La Rochelle, elle entre dans l'armée de terre à 19 ans avant de reprendre ses études pour finir cadre marketing à 27 ans. Mais à 32 ans elle fait un burn-out et tombe malade. Caroline Le Flour est traitée par chimiothérapie pendant neuf mois et pendant son traitement elle décide de noter toutes les anecdotes qui l'ont interpellée. Ce texte reste dans les tiroirs pendant deux ans avant de les ressortir au moment où le moral n'est plus présent malgré la guérison.

C'est donc en faisant lire les textes à ses proches qu'un metteur en scène lui soumet l'idée d'en faire un spectacle vivant. Et c'est le 3 février 2018 que Caroline Le Flour fait ses premiers pas seule sur scène devant 500 personnes.

Un an plus tard, la voici à Lonrai pour jouer son spectacle à la salle de l'Éclat au profit de la lutte contre le cancer. La soirée est organisée par le comité départemental de la Ligue et le club-service Richelieu.

Caroline Le Flour nous a accordé une interview par téléphone pour parler de son spectacle :

Le spectacle démarre ce samedi 2 février à 20h30, plus d'informations au 02 33 27 89 22.

Bande-annonce du spectacle :