Divertissement. Près de Rouen, pendant les vacances, un Technolud aux couleurs de l'Armada

Pour fêter sa 19e édition et en attendant l'Armada, la ville de Petit-Couronne (Seine-Maritime) organise un Technolud sur le thème de la mer. Des dizaines de jeux sont mis à disposition des jeunes et des parties sont encadrées par des animateurs. Mathieu Calvez, chargé de communication de la mairie de Petit-Couronne, annonce les nouveautés :

Quel est le but de cet évènement ?

"La manifestation organisée par la municipalité est destinée au jeune public. On y propose une très large gamme de jeux vidéo : des jeux qui proviennent des fonds de l'espace jeunesse. Chaque année, nous enrichissons nos collections avec de nouveaux jeux ce qui permet aux enfants de découvrir des nouveautés et des technologies exceptionnelles : nous mettrons par exemple à disposition un casque de réalité virtuelle pour plonger avec les requins ! Mais c'est surtout un moment d'échange, de partage et de convivialité puisque nous organisons de nombreux tournois, en particulier sur écran géant. Depuis toujours nous allions jeux vidéo et sports de plein air, et cette année nous donnons l'occasion aux enfants de se défouler sur des structures gonflables. Le Technolud est une manifestation vraiment ludique."

Comment faites-vous le lien avec l'Armada ?

"Nous avons acquis de nouveaux jeux sur le thème, comme Wave Race sur la Wii ou Aqua moto racing sur Wii U ou encore Surf sur la PS4. Ce sont surtout des jeux en rapport avec les sports nautiques : ces sujets se prêtent plus à des tournois. Nous avons aussi composé un escape game sur mesure dans lequel il faut trouver un objet pour éviter le naufrage. L'année passée nous avions proposé pour la première fois un escape game et c'est une animation qui avait remporté un franc succès. Enfin, grâce à un partenariat avec le parc Aventure kid's des Essarts, de nombreuses sculptures gonflables sur le thème sont installées sur le parvis du Sillon comme le Titanic en train de couler (qui est en fait un toboggan géant), ou un bateau pirate que l'on peut escalader. Cependant, même si le thème principal est l'Armada, nous mettons aussi à disposition d'autres jeux qui rencontrent toujours beaucoup de succès : les jeux de foot ou de danse par exemple."

Comment s'organise la venue des visiteurs ?

"Les visiteurs payent un ticket à un prix symbolique pour une demi-journée, ce qui leur donne accès à tous les espaces. Les jeux proposés le matin sont plus accessibles aux petits et s'adressent aux plus grands l'après-midi. À l'entrée du Technolud on peut s'inscrire pour participer à des tournois sur écran géant et s'orienter en fonction de ses goûts vers les différents espaces. Nos animateurs encadrent chacun des jeux proposés aux enfants pour en expliquer le fonctionnement. Depuis maintenant deux ans, nous proposons aussi un espace de retrogaming dans lequel on trouvera des consoles classiques de type PS One et Nintendo NES ainsi qu'un espace internet. L'offre est vaste et chacun y trouvera son compte."

Du mardi 12 au samedi 16 février 2019 au Sillon à Petit-Couronne. 2 à 3€ la demi-journée. Tél. 02 32 11 57 00