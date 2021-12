Dimanche 22 avril 2012 :

Baptême et vie éternelle.

Au jour de notre baptême le Christ nous a introduit dans la vie éternelle

Lorsqu'un homme est baptisé, le signe visible c'est l'eau versé sur lui ou le plongeons de tout son corps dans l'eau et la réalité qui demeure cachée c'est d'être introduit dans le Mystère Pascal c'est-à-dire dans la mort et la résurrection du Christ ; le baptisé meurt et ressuscite avec le Christ. Cela est à jamais inscrit en son être profond. Telle est la foi de l'Eglise.

Ainsi au jour du Baptême la vie éternelle est déjà commencée. Le Christ Jésus nous introduit dans la relation d'amour du Père et du Fils dans l'Esprit Saint et il étend le pouvoir de son Amour sur toutes les possibilités de notre personne jusqu'en sa réalité la plus concrète ; un pouvoir sur la maladie et la douleur, sur les pulsions et la sexualité, sur toutes les phases et tous les âges de la chair.

C'est toute notre personne, la chair, et non seulement l'esprit, qui obtiendra la vie éternelle ! La chair ressuscitera, toute notre vie d'homme et de femme ressuscitera. Rien à voir avec une réincarnation !

Comment cette transformation de nos êtres, corps de chair et âme spirituelle, se réalisera ? Cela reste pour nous inconcevable.

Le concret de notre vie participera à la vie éternelle. Tout en elle sera alors parfaitement pur, tout sera assimilé par le Seigneur.

Par son eucharistie (la messe du dimanche), le Seigneur nous emmène dès ici-bas dans la vie éternelle en passant par sa chair. Ici, il ouvre la porte et créé le passage.

Venant de la vie éternelle, il donne à chaque hostie sa vie charnelle qui agit dans la vie du communiant et l'introduit dans la vie éternelle. La vie éternelle du Seigneur est si riche et infinie dans le Père que, par sa chair eucharistique, il peut la faire déborder dans chacune de nos vies terrestres et charnelles.

Père Régis Rolet

Recteur du séminaire de Caen