Caen. Sept villes de Normandie récompensées pour leur talent numérique

Il récompense les villes les plus à l'heure du numérique dans l'hexagone. Ce mardi 29 janvier 2019 à Paris, le label national "Territoires, villes et villages internet" a titré sept territoires de la région Normandie. Deux du Calvados (14), trois de Seine-Maritime (76) et un de l'Eure (27) ont été les heureux élus.

Tout est question d'@

Fleury-sur-orne, Pont-Audemer et Forges-les-eaux ont obtenu cinq @, la communauté d'agglomération Caux Vallée de Seine quatre @, Bois-Guillaume trois @, et enfin, Ouistreham et Sierville ont écopé de deux @. Mais concrètement, ça veut dire quoi ? Chaque arobase confère à chaque territoire ou collectivité une reconnaissance du jury en matière d'action numérique pour le citoyen.

Bois-Guillaume reçoit un 3ème @ pour la qualité des services numériques mis en place pour ses usagers 🏆📲💻 https://t.co/WpNyuuYAzk — Bois-Guillaume (@BG76230) 29 janvier 2019

La ville de Pont-Audemer (Eure), par exemple, postule au label depuis 2001 et a obtenu cinq @ pour la septième fois. La refonte des sites internets de la Ville et du Tourisme, la promotion du territoire via Cirkiwi, une plateforme qui informe en temps réel ainsi que l'implantation de ses différents services sur les réseaux sociaux font partie des projets récompensés. "Cela s'intègre dans une politique globale. On remplit un questionnaire et plus il y a de thématiques abordées dans le numérique, plus on obtient d'@ de la part de l'association "villes internet". Les critères diffèrent selon la taille de la collectivité", explique Sylvain Lerebourg, responsable informatique de la ville.