Caen : "la terre vue du cœur " à l'Université

L'événement affiche déjà complet. L'Université de Caen (Calvados) s'est alliée au cinéma LUX pour proposer ce mercredi 30 janvier 2019, un ciné débat sur le thème de la protection de l'environnement. La soirée débutera à 17 heures, avec des discours officiels, du parrainage et la présentation de l'action par les étudiants. Puis, à 20 heures, le film " La terre vue du cœur " de Iolande Cadrinrossignol sera projeté à l'amphithéâtre Pierre Daure. Autour de Hubert Reeves et Frédéric Lenoir des scientifiques, auteurs et artistes nous interpellent : la biodiversité est aujourd'hui menacée. Si certains humains sont à l'origine de la crise, d'autres, de plus en plus nombreux, s'y attaquent à bras le corps et créent des solutions. Ensemble, dans ce film dédié aux générations futures, ils nous rappellent à quel point le vivant sous toutes ses formes est­ un fascinant et touchant mystère… qu'il ne tient qu'à nous de préserver !

Pratique. Mercredi 30 janvier 2019 à l'amphithéâtre Pierre Daure. Complet.