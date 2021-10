Caen. Le 30 janvier 1969 : les Beatles donnaient leur dernier concert

C'était il y a 50 ans, le 30 janvier 1969, à midi, Georges Harrisson, Ringo Starr, Paul Mccartney et John Lennon s'offraient un concert sur le toit d'Apple records, leur maison de production à Londres. Un concert aussi court qu'inattendu. 42 minutes et seulement cinq titres. C'est la dernière que l'on a vu les Beatles chanter ensemble en public. Le premier morceau interprété par les Beatles ce jour-là avait été enregistré deux jours avant en studio. Get Back est dans la boîte à musique du mercredi 30 janvier 2019.

