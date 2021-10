Caen. Tennis-de-table : Caen plus que jamais leader

Le Caen TTC (Calvados) s'est imposé 3-0 à domicile face à Issy-les-Moulineaux, mardi 29 janvier 2019, pour le compte du championnat de France de Pro B. Les Caennais sont plus que jamais leaders du classement, avec six points d'avance sur leurs premiers poursuivants. Ça sent bon la montée dans l'élite à la fin de saison !