Idées loisirs pour le week-end du 21 et 22 avril

Samedi 21 avril

Cours de Zumba géant au Plan d'eau de Saint-Hilaire-du-Harcouet de 16h à 20h. C'est organisé par Karen Louise, une danseuse professionnelle de Zumba.

La 6e édition de "la ferme k'on écoute" à Hauterive. Il se déroule à la ferme de l'Être aux Brisards à Hauterive à partir de 15h. Vous pourrez participer au " bal de la malice", un spectacle pour enfants, une visite de la ferme, un Cours de peintures et croiser des jongleurs. Puis à 19h30 débutera la soirée pour 4 concerts.

Spectacle de Musique et de danse avec Wolfgang A. au Zénith de Caen à 20h30. Ce sera interprété par le Chœur et Orchestre Universitaire Régional de Caen Basse Normandie.

Vente de vinyles à Saint-Lô. Samedi, c'est le Disquaire Day, la journée des disquaires indépendants. Planet’R à Saint Lô en fait partie. Venez donc au rayon disques avec un stand spécial vinyles. Vous y retrouverez plusieurs vinyles inédits ou collectors édités et proposés exclusivement aux disquaires indépendants ce jour là.

Rencontre-dédicace à la médiathèque Aveline d'Alençon. Marie-Hélène Larbaigt

auteur et dessinatrice de "L’extraordinaire après-vie d’Alice Osmont" et "Les aventures d’un goubelin en pays de Broe" sera là pour vous présenter ces aventures qui se passent en Normandie. RDV salle du collège à partir de 10h30.

Concert à Chérisay. Le Labo Sonore de Chérisay fête ses 2 ans. A partir de 21h00 retrouvez The Dancers, trio pop avec de superbes mélodies, des arrangements pop audacieux et de puissants refrains que vous pourrez chanter sans retenue. L'entrée est gratuite.

Conférence concert sur Mile Davis à la médiathèque François Mitterand d'Argentan. Vous pourrez découvrir ou redécouvrir Miles Davis, le trompettiste Jazz de génie et les courants les plus importants du jazz qu’il a initiés. Miles davis, une histoire du jazz du be-bop au hip-hop sera animée par Daniel Brothier à partir de 14h30, entrée libre.

Concert à Athis de l'Orne. Au cercle de l'émeraude JLS est en concert. Un groupe de 15 musiciens composé de rythmiques, cuivres, clarinettes, violons et guitares interprète et reprend les grands standards de Duke Ellington à Herbie Hancock. Ambiance festive assurée. Ca commence à 21h30.

Cabaret à Coutainville. Plumes, strass et paillettes sont au rendez-vous pour la soirée diner spectacle cabaret au Casino de Coutainville. Vous pourrez manger tout en admirant la revue "Paris Folie" ? Le Menu est à 29 euros par personne, boissons comprises. Vous avez gagné vos places toute cette semaine sur Tendance Ouest.

Festival à Lion-sur-Mer. Direction la fabrique à Lion/Mer pour l’avant dernier jour du FAB festival printemps 2012. Retrouvez Sandro Zerefa, guitariste Maltais basé à Paris. Premier concert prévu à 18h, le second aura lieu à partir de 21h30.

Foot sur Tendance Ouest. Le Stade Malherbe de Caen rencontre l'As St Etienne à domicile. Il faudra confirmer après un match nul arraché à Marseille. Rencontre à suivre en direct et en intégralité dès 18h45 sur Tendance Ouest et Tendanceouest.com. Il y a des rencontres foot en CFA aussi. L'US Avranches affronte Plabennec à 18h au stade Fenouillère.

Boxe à Saint-Lô. Ne manquez pas le grand gala du boxing club de Saint Lô. Français et Anglais se défieront en boxe anglaise : 14 combats dont 12 amateurs, un néo-pro et un combat professionnel sont présentés. Il y aura plusieurs clubs normands, les anglais de Portsmouth mais aussi quelques Belges. Ca commence à 19h30 salle Beaufils.

Dimanche 22 avril

Elections présidentielles. N'oubliez pas d'aller voter pour le 1er tour de l'élection présidentielle.

Tendance Ouest analysera les votes à partir de 19h avec de nombreuses personnalités politiques de la région. Ensuite nous vous donneront les résultats à 20h. Bien sûr des débats seront au programme. RDV demain.

Equitation à Domfront. Le ranch de la Foucaudière vous propose une démonstration d'équitation éthologique. De 13h30 à 17h, vous pourrez participer au débourrage d'un jeune cheval, travail au sol et travail monté.

Cinéma à Cherbourg. DAvant-première du film "Les vacances de Ducobu" au Méga CGR de Cherbourg à 11H15 et séance à 16h15 au Cinémoviking de Saint-Lo.

Tout le week-end

Foire à Caen. La grande Foire de Pâques vous accueille à Caen. Profitez d'une multitude de manèges pour faire le plein de sensations fortes.

Découverte à la ferme. Durant le printemps, Près de 100 agriculteurs du réseau "Bienvenue à la ferme en Normandie" vous ouvrent à nouveau grand leurs portes. Au programme : repas fermiers, cours de cuisine, démonstrations culinaires, quiz sur la gastronomie normande ou encore concours de recettes.L’objectif est de privilégier l’échange et la proximité entre agriculteurs et visiteurs en prenant le temps de vous faire découvrir leur culture.Rendez-vous sur printempsalaferme.com pour connaître les fermes participantes près de chez vous.

Horse-ball à Deauville. Ce week-end, c'est le 1er Deauville Horse ball. Cet événement accueillera les 10 meilleures équipes françaises de la catégorie Pro Elite qui disputeront les 13e et 14e journées du Championnat de France. En parallèle de ces matchs se disputeront la 4e étape du circuit Amateur Elite Nord et la 1ère étape du championnat de France Amateur Elite Féminin. 10 matchs sont au programme de la 7e étape du championnat de France Pro Elite à Deauville… C'est au pôle international du cheval.