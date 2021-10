Caen. Normandie : "un engorgement des urgences" selon l'Agence régionale de Santé

"Il y a effectivement un engorgement", a déclaré Christine Gardel lors d'une conférence de presse à Caen (Calvados), ce mardi 29 janvier 2019. Elle faisait référence à une tribune de 14 chefs de service hospitaliers de la région parisienne, de Normandie et de Lille, parue dans le Monde mi-janvier, dénonçant "un risque d'accident immense" aux urgences.

Entre besoins et moyens, "le gouffre se creuse"

Lundi, le conseil municipal du Havre a voté à l'unanimité une motion dans laquelle les élus estiment que "les conditions de travail, d'hospitalisation et d'accès au service d'urgences" de l'hôpital du Havre, fief du Premier ministre Édouard Philippe, "ne sont plus acceptables".

Alors que dans la tribune les médecins écrivent que "le gouffre se creuse entre les besoins et les moyens", Christine Gardel estime elle que "la solution n'est pas simplement le nombre" de personnels ou de lits. "Est-ce que la réponse est juste le nombre de personnel ou la réorganisation des urgences ?", a-t-elle dit.

Une ligne téléphonique en soutien

"Il y a aux urgences un certain nombre de patients qui ne relèvent pas des urgences", a souligné Christine Gardel, citant des gens qui viennent "pour un renouvellement d'ordonnance" parce qu'ils "n'ont pas de médecin traitant" ou pour "des points de suture".

Pour y remédier, l'ARS tente de développer le 116 117, une ligne ouverte hors des horaires d'ouverture des cabinets en semaine et, depuis début janvier, les samedis, au bout de laquelle un médecin répond aux questions des patients et ne les oriente "pas forcément aux urgences". Quand les urgences saturent par manque de lits, "il faut travailler sur l'ensemble de la chaîne hospitalière" car "dans les étages il y a aussi des gens qui attendent" des places en centres de soins de suite et réadaptation, a poursuivi Christine Gardel.

Avec AFP