Rouen. Métropole rouennaise : un million d'euros levé pour un réseau de chaleur

Vincent Pavillon, retraité de Bihorel (Seine-Maritime) a tout de suite été séduit par le projet : "parce que l'on a une fibre écolo", explique-t-il, lui qui a fait installer chez lui une pompe à chaleur et des panneaux solaires sur le toit. Il fait partie des 159 personnes qui ont investi dans ce financement participatif du nouveau réseau de chaleur Petite bouverie de la Métropole Rouen Normandie (MRN). Au total, un million d'euros ont été collectés, dont près de 850 000 proviennent d'habitants de la MRN qui ont donc prêté en moyenne 7 422€. Le projet doit permettre d'étendre le réseau de chaleur existant et qui concerne Bois-Guillaume, Bihorel, Darnétal et Rouen, en mettant en service notamment une toute nouvelle chaufferie biomasse plus performante. Elle alimentera un réseau de 46 km, dont le mix énergétique est promis à 80 % renouvelable.

Un placement intéressant

Pour les particuliers, il s'agit aussi d'un placement, qui peut s'avérer intéressant. "On avait un peu d'argent de côté et comme les placements ne sont pas très bons en ce moment, on s'est dit pourquoi pas ?", reconnaît Vincent Pavillon.

La durée de son prêt pour ce projet est de cinq ans et les intérêts sont reversés tous les trimestres à partir du mois de mai. Le capital est reversé à la dernière échéance. Derrière ce genre de financement, participatif et écologique, la plateforme en ligne Lendosphère qui n'a jamais connu de tel engouement pour un projet. "C'est un record, c'est la première fois en quatre ans qu'on a une participation aussi importante des habitants d'un même territoire", précise sa directrice, Laure Verhaeghe. La MRN, de son côté, choisit d'y voir les fruits de la COP21 locale et de la récente signature des accords de Rouen pour le climat.