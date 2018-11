COP 21 locale : des milliers d'engagements pour le climat à Rouen

La démarche, sous cette forme, est unique en France. "J'attends qu'on ne soit plus les seuls", disait Frédéric Sanchez, président de la Métropole Rouen Normandie pour commencer son discours.

Après un an de concertations localement, l'accord de Rouen pour le climat est officiel depuis jeudi 29 novembre 2018. "La situation est catastrophique, rappelait Laurent Fabius, président du Conseil constitutionnel et président de la COP21, qui était présent pour l'occasion. Le travail qui a été fait avec l'accord de Rouen est remarquable".

Laurent Fabius, qui a présidé la #cop21, présente sa déclinaison locale avec l'accord de #Rouen #COP21Locale . pic.twitter.com/5kU1iuulkM — Tendance Ouest 76 (@Tendanceouest76) 29 novembre 2018

Une méthode qui a été saluée également par Manuel Pulgar-Vidal, président de la COP20 et ancien ministre de l'Environnement du Pérou et par Emmanuelle Wargon, secrétaire d'État à la Transition écologique, qui avaient fait le déplacement pour l'occasion.

.@manupulgarvidal du WWF accueille l'Accord climat de Rouen Normandie à travers la #COP21Locale avec 1. les preuves scientifiques et les engagements, 2. la vision et les objectifs, 3. la mise en œuvre et le suivi. pic.twitter.com/kXXwUPAGM4