Bonne table : la Bella Cagliari, dans le centre-ville de Rouen

S'asseoir à la table de la Bella Cagliari, ça se mérite presque. À l'image des plus belles rues de la cité sarde, c'est dans une impasse du quartier piéton voisin de l'église Saint-Maclou, à Rouen (Seine-Maritime), que le restaurant a élu domicile. Une fois la porte passée, l'ambiance transalpine est omniprésente. À l'oreille, au son de la radio italienne, à la vue des maillots de l'Inter de Milan ou du footballeur Antonio Cassano, mais surtout au niveau du palais.

Des spécialités italiennes bien maîtrisées

Les spécialités de la maison ? Les pasta et les pizzas, bien sûr ! Les deux sont déclinées sous de multiples recettes qui donnent à réfléchir. Pour ma part, j'opte pour un grand classique : la pizza quatre-fromage. La pâte faite maison est croustillante et moelleuse à la fois. Avec de la sauce tomate et une association de fromages italiens, c'est parfait ! À côté, mes collègues semblent satisfaits avec leurs assiettes de pâtes, au fromage pour l'un et aux coquilles saint-jacques pour l'autre.

Après ces plats, place au dessert ! toujours à la sauce transalpine, s'il vous plaît ! Ma pana cotta à la fraise est bien ferme et parfumée. Un de mes convives, lui, se régale d'une belle part de tiramisu fait maison, frais et léger. Avec une boisson, ma formule pizza et dessert me revient à 17,50€. À refaire !