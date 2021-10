Caen. L'amour est dans le pré : la candidate normande a ému les téléspectateurs

La nouvelle saison de l'amour est dans le pré est sur le point de débuter. Qui dit nouvelle saison dit nouveaux candidats et leurs portraits qui vont avec. Sophie-Elodie, agricultrice normande de 36 ans, faisait partie des candidats à ouvrir ce bal qui dure depuis 14 saisons. Son portrait a semble-t-il touché de nombreux téléspectateurs qui ont été marqués par son parcours peu commun. Nul doute que les prétendants seront nombreux à lui envoyer un courrier.

Avis à tous les connards qui ne sont pas sincères et qui veulent juste passer à la TV, n'écrivez pas à Sophie. Elle mérite d'être heureuse et d'être aimée donc passer votre chemin. NEXT ! #ADP2019 #ADP